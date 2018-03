Hooaeg algab sisehallis

JALGPALL. Koduses jalgpalli meistriliigas tehakse nädalalõpul ajalugu, kui hooaeg joostakse esimest korda käima katuse all. Ehkki Eesti Jalgpalli Liit on seni korduvalt kinnitanud, et sisehallis liigamänge ei peeta, sundis külm ilm senisest hoiakust taganema. Nii toimub plaani järgi vaid Kuressaare ja Narva Transi kohtumine, ülejäänud neli mängu peetakse Lilleküla sisehallis, sest nädalavahetuseks ennustatavad miinuskraadid on liiga karmid.