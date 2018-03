Rakvere treener videointervjuus: poisid ei saa aru, et viha ja kurjaga ei saa lõpuni mängida

«Mängu tulemus oleks võib-olla ühele poolele jäänud, aga see esimene geim oleks meile väga palju motivatsiooni andnud. Meie plaan oli anda tugevam lahing kui suutsime. Meil on olnud juhtumeid, kus kohtunike vale otsus rikub meie mängu täiesti ära. Seda oli taaskord näha. Aga poisid ei saa sellest aru, et viha ja kurjaga ei saa lõpuni mängida. Mäng ise oli mängitav,» ütles Toode.

Saaremaa edu Pärnu on nüüd üks punkt, mõlemal on kaks mängu ees. Eeldatavasti peaks Saaremaa nüüd põhiturniiri võitma? «Meil on rasked mängud veel ees, keskendume eelkõige neile. Meie hing ihkab hästi mängida, iseasi kas see alati ka tulemuses peegeldub.»