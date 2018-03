Postimehe spordiuudiste magasin «Spordireporter» teeb ülevaate sellest, mida on teinud lumi vormelirajal, ent jälgib ka, mis toimub pallimängualadel. Ühtlasi teatas kolmekordne surfi maailmameister Mick Fanning, et lõpetab karjääri. Kolmekordne surfi maailmameister Mick Fanning teatas, et lõpetab karjääri pärast märtsi lõpus Austraalias toimuvat Rip Curl Pro Bells Beach võistlust, kus tema karjäär 2001. aastal alguse sai. 2007., 2009. ja 2013. aasta maailmameister Fanning pole aga tuntud eelkõige läbi kuldmedalite, vaid hairünnaku, kust pääses elusana tänu rusikahoobile.