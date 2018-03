Eesti võrkpalli rahvusmeeskond ja rahvusnaiskond peavad Euroopa Kuldliiga ja Hõbeliiga kodumängud Rakveres. Ajakava on planeeritud nii, et mõlema koondise mängud toimuvad ühel päeval. Paigas on ka Euroopa meistrivõistluste valikmängude ajakava.