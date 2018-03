Meesjuunioride tavadistantsil eestlastel ette otsa asja polnud

Juunioride maailmameistriks individuaaldistantsil krooniti tiirudes kolmel korral eksinud venelane Igor Malinovski (41.48,5; 1+1+1+0). Hõbemedali võitis liidrile 19,4 sekundit kaotanud norralane Sturla Holm Laegreid (1+1+0+1). Pronksmedali sai kaela samuti Venemaa koondise esindaja Said Karimulla Halili (+23,0; 0+1+1+0).

Kulla võitnud Malinovski jääb oma tänase esitusega igati rahule. «Treenerid karjusid mulle rajal, et kõik on minu endi kätes, see pani pingutama,» lausus 20-aastane noormees. «Viimane ring oli väga raske, kuid sain raja ääres ergutanud treeneritelt palju jõudu, nendeta poleks ma täna siin,» jätkus Malinovskil oma tiimile palju kiidusõnu.