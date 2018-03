Ilves: mul on suur tõestamisnälg

Kahevõistleja Kristjan Ilves teeb pärast Pyeongchangi olümpiamänge esimese võistluse pühapäeval Lahtis individuaalse MK-etapi osavõistlusel. 21-aastane Ilves kinnitas, et on olümpiamängude suure mäe võistluse pettumuse unustanud ning on aeg edasi liikuda.