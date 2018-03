Tassi tulevane tiim NCAA-s viljeleb euroopalikku mängustiili

«Algselt leppisime kokku, et lähen sinna mai lõpus või juuni alguses, aga kuupäevad ei ole veel teada. Ma arvan, et esialgu tehakse minuga rohkem individuaalset tööd, kuna erinevad NCAA reeglid ei luba meeskondlikku trenni mingi ajani teha,» rääkis eestlane oma plaanidest portaalile Korvpall24.ee .

Kuigi USA üliõpilasliiga stiil on Tassi sõnul kindlasti kiirem ja füüsilisem kui Eestis mängitav korvpall, siis Saint Mary’s on seal pigem erandlik tiim, kuna mängitakse rohkem euroopalikku mängu. Hetkel on tiimi nimekirjas näiteks koguni kuus austraallast ja üks lätlane.