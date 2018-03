Latvala jääb Mehhikos poodiumikohaga rahule

«Kui me suudame lõpetada poodiumil, siis MM-sarja üldplaanis oleks see väga hea tulemus,» kommenteeris Latvala Toyota pressiteate vahendusel. «Eelmisel nädalal Hispaanias oli meil hea testiperiood kruusateedel. Loomulikult on Mehhikos soojem, aga see oli parim, mida saime teha Euroopas sel ajal,» lisas Latvala.