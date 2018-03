Hamilton Mercedesest: kindlasti kiirem kui eelmisel aastal

Vormelipiloodid on pärast testiperioodi jaganud ka esimesed kommentaarid, kus eelkõige võrreldakse uut autot eelmise aasta vormeliga.

Tiitlikaitsja Lewis Hamiltoni hinnangul on Mercedes kiirem kui eelmisel aastal. «Kindlasti tundub auto eelmise aastaga võrreldes kiirem. See on positiivne,» rääkis britt väljaande Autosport vahendusel.