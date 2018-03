Klopp bussiparkimisest: me saaksime vilekoori

«Kui me pidevalt pargiksime koduväljakul bussi, siis saaksime vilekoori, sest nad (klubi toetajad – toim.) ei taha seda vaadata ning me ei võida sel viisil midagi,» sõnas Liverpooli sakslasest treener Liverpool Echo vahendusel.

Liverpooli viimane tiitel pärineb aastast 2012, kui nad triumfeerisid Inglismaa liigakarikasarjas. «Me oleme siin, et võita tiitleid ning meie sooritusel on sellel suur mõju. Peame mänge domineerima. See on meie ainus viis,» lisas Klopp.