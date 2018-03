Uurimise all olev Kreegi koduklubi eemaldati play-off-mängudelt, oht langeda aste madalamale

Kalendriaasta algul hakkasid Prantsusmaa meedias levima jutud, et Kreegi tööandjat kahtlustatakse rahaasjadega sahmerdamises. Väidetavalt on klubi palgafondiks 255 000 eurot ning see teeks ühe mängija või treeneri keskmiseks palgaks vaid 1800 eurot. Konkurentide hinnangul on sellised numbrid ühe suurklubi kohta naeruväärsed.

Üheksakordse Prantsusmaa meisterklubi rahaasju uurib riiklik organisatsioon DNACG ning täna teatas kohalik alaliit, et kõrgliigas kolmandal kohal paiknev Pariisi Volley saab põhihooaja lõpuni mängida, kuid play-off-mängudele ei pääse.

Kreek sõnas Postimehele, et teab antud teemast üsna vähe ehk seda, mida meedia kirjutab. «Tean seda, mida lehes kirjutati. Esialgu öeldi, et meid ei lasta play-off’i,» rääkis Kreek. Klubi esitab apellatsiooni ning on lootust, et lähiajal tehakse otsused ja tulevad värsked uudised.

Õhus on variant, et klubi mängib järgmisel hooajal aste madalamal ehk tugevuselt teises liigas. «Võib-olla saadetakse meid esiliigasse, aga see on väga algeline jutt. Mängime need (põhihooaja – toim.) mängud lõpuni ning võib-olla võetakse mõned punktid maha ja pääseme ikkagi play-offi’i,» lisas Kreek.