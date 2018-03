Madridi Reali tähte ähvardab viieaastane vanglakaristus

Üldiselt on tippjalgpallureid ähvardavate kriminaalkaristuste puhul asi lihtne: tegu on tavaliselt maksudest kõrvale hoidmisega, mille eest karistatakse suure trahvi ja võib-olla tingimisi vanglakaristusega. Luka Modrici kaasus on aga erinev, sest teda süüdistatakse kohtus valetunnistuste andmises.