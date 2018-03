Conte ründas teravalt Chelsea juhte

«Mul on kõrged ambitsioonid, kuid mitte raha, mida Chelseas kulutada,» rääkis Conte Independentile. «Klubi teab suurepäraselt, millised on minu plaanid, milline on mu ambitsioon. Sellega on kõik klaar. Ambitsioonid peavad alati püsima samadena. Kui te võtate vastu otsuse, et töötada koos seda tüüpi treeneriga, siis peate ka mõistma, et palkate kõva ambitsiooniga peatreeneri. Mitte kaotama, vaid võitma. On oluline, et te seda mõistaksite.»