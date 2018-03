Kobe Bryant on favoriit Oscarile! Mida ta kuldmehikesega teeks?

New York Times peab Bryantit ja Keane’i suursoosikuks Oscarile. Kui sportlane tõesti võitma juhtub, siis mida ta uue trofeega peale hakkab? The Undefeated vahendab vastust. «Tõenäoliselt magan sellega. Kui ma olin laps ja vanemad ostsid mulle ehtsa nahast NBA korvpalli, võtsin selle vist nädal aega voodisse kaasa. Nii et (abikaasa - toim) Vanessa, (tütar) Bianka, mina ja Oscar – nõnda me hakkame magama,» naeris Bryant.