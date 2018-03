Video ja galerii: üliraskest seisust välja tulnud Wilder kaitses tiitlivööd

«Tõeline meister leiab alati viisi, kuidas matši tagasi tulla, ja seda ma ka tegin,» kiitis Wilder ennast pärast matši. «Näitasin, et suudan lööke seedida. Tema löögid ei olnud tugevad, kuid lõid mu tasakaalust välja. Olen maailma kõige ohtlikum mees, olen planeedi kõige vingem vend. Ja täna tõestasin seda,» hooples ameeriklane.

Wilder pööras juubeldamise käigus ühtlasi kohe oma tähelepanu Joseph Parkeri ja Anthony Joshua matšile, mis peetakse 1. aprillil Cardiffis ning kus Parker paneb mängu oma WBO, Joshua aga IBFi ja WBA tiitlivöö. «Olen valmis võitjaga võitlema, tahan kõiki tiitlivöid endale,» kuulutas Wilder. «Peagi on meil üksainus tšempion, üksainus nimi, üksainus nägu. Ja see on Deontay Wilder.»