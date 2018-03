Täna: kas Ksenija Balta hüppab Birminghami MMil medalile?

Enne võistlust:

31-aastane Balta on täna õnnestumise korral kindlasti võimeline sekkuma medaliheitlusesse. Starti asub ta teadmisega, et kohal on vaid umbes pooled eelmise välishooaja parematest ja maailma hooaja edetabelit juhib ameeriklannast suurfavoriit Brittney Reese küllalt tagasihoidliku 6.93-ga. Viimase viie MMi keskmine medalihind on olnud 6.82. Just selline peaks olema ka Baltale igati jõukohane tulemus, kui arvestada, et Eesti meistrivõistlustel võidu toonud 6.63 oli pigem Harju keskmine avakatse kui ideaalne vormi realiseerimine.