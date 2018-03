Wilder võitis poolfinaali

Otsa tegid lahti Deontay Wilder ja Luis Ortiz, kes pidasid ööl vastu pühapäeva New Yorgis paeluva lahingu. Ortiz alustas maruliselt, vajas hingetõmbepausi, aga tümitas Wilderit siis seitsmendas raundis nõnda armutult, et tolle päästjaks osutus lõpukell. Ameeriklane suutis end aga koguda ning saatis kümnendas raundis Ortize otsustavalt matile. Wilderile oli see seitsmes järjestikune WBC tiitlivöö kaitsmine.