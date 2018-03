Eesti saalihokikoondise loosiõnn - kõik on võimalik, aga eksimisruumi pole

Teise loosiurni nõrgim meeskond oli üpris kindlasti Saksamaa, kes kaotas äsjasel MM-valikturniiril Slovakkiale. Seega olnuks Eesti jaoks meeldiv, kui Saksamaa sattunuks B-alagruppi, mis tähendanuks, et C-alagrupi esikoha puhul oodanuks kõigi eelduste kohaselt kaheksandikfinaalis just nemad. Nüüd on selleks meeskonnaks Norra, keda Eesti pole kunagi võitnud, või Taani, kellega on viimastel aastatel mängitud võrdselt (2016 võideti valikturniiril 7:2, aga kaotati finaalturniiril lisaajal 5:6).