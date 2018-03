Klopp ei anna Liverpooli tähtmängijatele homme puhkust

«Mingist puhkamisest pole juttugi. Porto on pärast meie kohtumist võitnud kõik mängud. Nad suudavad end kokku võtta. Porto on Portugali uhkus ning nad tulevad võitlema!» ütles Klopp.

«Kui keegi mõtleb, et nad tulevad siia ilma tähtmängijateta ning annavad kohe alla, siis nad eksivad. See on Meistrite liiga, mida vaatab kogu maailm,» jätkas sakslane.