Võrkpalli otsepilt: kas Selver pääseb play-offis Tartu, Saaremaa või Pärnuga kohtumisest?

Nimelt piisab Selveril võidust, et garanteerida endale liigas kas neljas või viies koht, mille tulemusel mindaks veerandfinaalis vastamisi vastavalt kas viienda või neljanda meeskonnaga. Selleks on ilmselt Jekabpilsi klubi. On veel õhkõrn võimalus, et neljandaks võib langeda Tartu klubi, kuid selleks peaksid nemad oma viimased kaks mängu kindlalt kaotama ja Jekabpils võitma.