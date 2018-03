Jalgpalli otsepilt: Sevilla ja Valencia peavad Meistrite liiga koha nimel lahingut

27. mänguvooru järel on Valencia liigatabelis 53 punktiga neljas. Viiendal kohal olev Sevilla jääb neist maha kaheksa punktiga. Ehk teisisõnu, mäng on ülioluline võitluse nimel Meistrite liiga kohale. 21. oktoobril peetud kohtumise võitis koduväljakul Valencia koguni 4:0.

Viimasest viiest liigamängust on Valencia võitnud neli ning viigistanud ühe. Sevilla viimase viie mängu statistika on tiba kehvem. Ka neil on ette näidata neli võitu, kuid üks mäng on ka kaotatud.