Võrkpalli otsepilt: kuidas saab Tartu Bigbank soosikukoorma all hakkama?

«Jekabpils on selgelt tugevam vastane kui Daugavpils, aga tuleb tunnistada, et tabeliseisu vaadates meie jaoks ülemäära palju kirge kumbki kohtumine ei tekita. Arvatavasti saab laupäevaste mängude järel meie jaoks see tabel ka lõplikult selgeks ja positsioon lukku.