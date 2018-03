Võrkpalli otsepilt: esikohast unistav Pärnu võõrustab Selveri meeskonda

Mängu eel:

Saaremaa möödus eilse võiduga RTU/Robežsardze üle liigatabelis Pärnu VKst ühe punktiga (vastavalt 66 ja 65 punkti), kui mõlemal jääb põhiturniiril pidada veel üks mäng. Täna kohtub Pärnu Tallinna Selveriga (tabelis neljas) ja Saaremaa Jelgava Biolarsiga (tabelis kaheksas). Pärnu peab esikoha püüdmiseks kindlasti võitma ja lootma, et Saaremaa kaotab, vahendab Volley.ee.

3:0 ja 3:1 võit annavad teatavasti 3 punkti, 3:2 võit toob 2 punkti ja kaotajale 1 punkti. Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel võrreldakse esmalt punkte, siis võitude arvu, pärast seda geimide ja punktide suhet ning seejärel omavaheliste mängude tulemusi. Seega võrdsete punktide korral on Saaremaal enne tänast käes paremad kaardid, sest neil on edu kõikides mainitud võrdlustes.