Võrkpalli otsepilt: kolmanda koha kindlustanud Tartu võtab vastu Jekabpilsi

Enne mängu:

Bigbanki peatreener Oliver Lüütsepp lausus Volley.ee-le, et läheb nädalavahetusele vastu võidumõtetega. «Jekabpils on selgelt tugevam vastane kui Daugavpils, aga tuleb tunnistada, et tabeliseisu vaadates meie jaoks ülemäära palju kirge kumbki kohtumine ei tekita. Arvatavasti saab laupäevaste mängude järel meie jaoks see tabel ka lõplikult selgeks ja positsioon lukku. Sellest hoolimata võtame pühapäevast mängu Jekabpilsi vastu tõsiselt. Eelkõige soovime hea mängu pealt vastu minna veerandfinaalkohtumistele ja teiseks on meil tasuda revanš avaringi kaotuse eest. Kindlasti tahab ka Jekabpils selle mängu võitu, sest käib neil ju võitlus veerandfinaaliks soodsama positsioon teenimiseks,» kommenteeris Lüütsepp.