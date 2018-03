Ülevaade: Toobali koduklubi jõudis poolfinaali, Pupart hädas vigastusega

Slovakkias on Andres Toobal ja tema tööandja VK Prievidza jõudnud poolfinaali. Veerandfinaali kordusmängus saadi 3:0 (25:12, 25:16, 25:17) jagu Trencinist. Sidemängijana tegutsev Toobal tegi kaasa kogu mängu ja tõi ka 2 punkti (+2). Poolfinaalis on Prievidza vastaseks Svidnik või Košice, vahendab Volley.ee .

Belgias said Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko play-off'i teises kohtumises kirja 3:0 (25:23, 25:18, 25:17) võidu VBC Waremme vastu. Tammemaa arvele jäi 3 punkti. Maaseik hoiab play-off'i A-alagrupis 6 punktiga liidrikohta.

Prantsusmaal said Pariisi Volley ja Ardo Kreek 0:3 (21:25, 24:26, 20:25) kaotuse Setelt. Kreek tõi 3 punkti (+3). 3:1 (18:25, 25:20, 25:23, 25:20) võidu teenis Rennes Volley ja nende sidemängija Kert Toobal. Toobal tegi kaasa kogu kohtumise ja tõi ka 2 punkti (+2). Martti Juhkami ja Andri Aganitsa tööandjad läksid omavahel vastamisi. Aganits ja Montpellier võtsid 3:2 (19:25, 25:23, 25:18, 31:33, 15:13) võidu, Eesti koondise tempomees tegi vägeva esituse, tuues 17 punkti (+14). Juhkami tõi Tourcoingule 14 punkti (+7). Liigatabelis hoiab Pariis hetkel kolmandat kohta, Tourcoing on viies, Montpellier kuues ja Rennes 11. Mängida jääb põhiturniiril kaks vooru. Pariisi jätkamine liigas on aga kahtuse alla sattunud, sest klubi rahaasjad pole korras.