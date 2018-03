M-Sport: Fiesta naaseb Mehhikos poodiumile

Meeskondlikus arvestuses eraldab kahe ralli järel esimest (Hyundai) ja viimast (M-Sport) meeskonda vaid 11 punkti. M-Spordi pealiku Malcom Wilsoni sõnul peavad tema sõitjad Mehhikos saama võimalikult palju punkte, et konkurentsis püsida. Nimelt langes M-Sport Rootsi ralliga liidrikohalt neljandaks.

«Kui tahame üldarvestuses tagasi tippu jõuda, siis vajame Mehhikost tugevat meeskondlikku tulemust,» sõnas Wilson pressiteate vahendusel ning lisas, et viimastel testipäevadel on kogutud palju kasulikke andmeid.

Mehhikos sõidavad M-Spordi autodega Ogier, Elfyn Evans ja Teemu Suninen. «Meil on kolm väga võimekat sõitjat – kõik on näljased hea tulemuse saavutamiseks. Kogu meeskond näeb kindlameelselt, et Fiesta naaseb poodiumile,» kommenteeris Wilson.