Kas Eestil on Uibot vaja või mitte?

Tõnise ütles minu kohta 1990ndate keskel konkreetselt: meil pole Erki Noole suguseid sportlasi vaja. Täna on sama küsimus Uiboga. Kas Eestil on teda vaja või mitte?» viskab Erki Nool endale omase otsekohesusega küsimuse õhku, viidates tänini EOK palgal oleva Toomas Tõnise kunagistele sõnadele. Teatavasti on Uibo senise karjääri suurimad toetajad olnud USA (täisstipendium Georgia ülikoolist) ja Bahama (olümpiavõitjast elukaaslane Shaunae Miller-Uibo ja tema perekonna abi), tänu kellele põlvalane on üldse saanud tippsporti teha.