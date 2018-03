Uue spordiala eestvedaja: eesmärk on olümpiale jõuda

Sel talvel peetakse esmakordselt lumevõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, samuti on käima lükatud Euroopa karikasari. Kas usute, et need võistlused suudavad kanda kinnitada ja jäävad püsima?

Kindlasti! EM on suur saavutus alale nagu ka promomängud olümpial. Et EMile pääseda, organiseeris koguni 17 alaliitu oma riigis meistrivõistlused. Teadmine lumevõrkpalli olemasolust aina kasvab ning toimub aina rohkem turniire. Rahvusvaheline alaliit FIVB, Euroopa alaliit CEV, ala edendamisega tegelev agentuur Chaka2 ja mitmed alaliidu teevad tööd, et ala propageerida ja et sellest saaks lähitulevikus olümpiaala.