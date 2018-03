Neuville: loodetavasti ei kaota me Tänakule liiga palju

«Ma ei panustaks meie võidule. Isegi poodiumile jõudmine on keeruline,» prognoosis Neuville. Hyundai piloodi arvates viskavad tema võimalustele kaikaid kodaratesse need rallimehed, kes osalevad hooaja peale vaid mõnel MM-etapil ja saavad seetõttu startida paremalt positsioonilt – Mehhikos on elavaks näiteks üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kes lööb tänavu kaasa kokku kolmel rallil.

«Seetõttu ma arvangi, et on üpris võimatu poodiumile jõuda. Aga meie vahetud tiitlikonkurendid nagu Sebastien Ogier (teine startija – toim) ja Ott Tänak (viies) on üpris lähedal, nii et loodetavasti ei kaota me liiga palju punkte,» lisas Neuville.