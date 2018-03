Viva Mexico! Viva Loeb?

Vahepeal on Loeb sõitnud ringrada ja rallikrossi, kus ta on küll olnud edukas, aga tiitliteni pole jõudnud. Minu hinnangul on Loeb nendel aladel, kus kontakt kaasvõistlejatega on pidev ja kus tuleb olla piisavalt nahaalne, lihtsalt liiga viisakas. Ja et vana võitluskaaslane, kaardilugeja Daniel Elena liiga palju lihtsalt elu nautida ei saaks, on mehed kolm korda osalenud Peugeot’ meeskonna koosseisus Dakari maratonrallil, kus parimaks tulemuseks jäi möödunud aasta teine koht.