Hinnatud korvpallitreener lahkus vaid 51-aastasena

Kersti lisas: "Kui rääkida korvpallist, siis mul on hea meel, et tal oli see… Korvpall… Väga hea, kui ta sai aidata, nõustada lapsi. Lapsi, kes trennis käisid, oli ju palju. Ma usun, et Andruse inimlik käekiri väljendub nende tegudes edaspidigi, ja mitte ainult korvpallis."