Tuleroaks langenud ralliauto piloot: see oli märk jumalalt!

«Asjad juhtuvad põhjusega. Ma olen väga sügavalt katoliku usku ja usun, et see on märk jumalalt, et mitte asju läbi suruda. Võib-olla oleks meeskond suutnud kuidagi masina korda saada, aga tegu on väga riskirohke spordialaga ja olnuks ohtlik minna sõitma kiiresti parandatud autoga. Mu süda valutab seda põlenud masinat vaadates – ma võitsin sellega Argentiinas kiiruskatseid, jõudsin Mehhikos ja Hispaanias poodiumile, mulle meeldis see auto! Aga arvan, et sellega on nüüd kõik, sest kere tuleb välja vahetada,» oli Guerra pettunud.