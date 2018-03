Klopp: väärime kohta kaheksa parema seas

Mänguilust oli asi tõesti kaugel. Porto kaotas koduväljakul avalahingu 0:5, mis tähendas, et sisuliselt puudus korduskohtumisest igasugune pinge. «Lõppude lõppuks on tegu väljalangemismänguga, mis tuleb ära võita. Saime hakkama. Aga kui mängu vaadata, siis mõtled kaasa, et siin saaks veel juurde panna või seal saaks veel veidi rohkemat. Lõpuks said poisid normaalselt hakkama, nende suhtumine oli fantastiline,» rääkis Klopp.

Kuigi Liverpooli meeskond oli juba selgelt kindlustanud koha kaheksa parema seas, otsustas Klopp siiski matši lõpufaasiks väljakule saata meeskonna teravaima ründaja Mohamed Salah. Miks peatreener oma talismani potentsiaalse vigastamisega riskis? «See on mõistetav, et inimesed muretsevad vigastuste pärast, aga need võivad tabada igal hetkel,» selgitas Klopp. «Lubasin talle, et kui ta välakul kõvasti jookseb, siis ta ei pea homme trenni tulema.»