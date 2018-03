Mehhiko ralli statistikapomm: kuumus, kõrgus ja rohkelt ajalugu

Senisest 14 MM-rallist on suisa seitse võitnud Citroen. Tiitlikaitsjana tuleb starti Kris Meeke, kes käis mullu viimasel katsel küll ekskursioonil teeäärses parklas, kuid suutis siiski esikohast kinni hoida.

Valdav enamus kiiruskatseid on pilootidele tuttavad viimasest kahest hooajast.

Uusi teid on 344,49 kilomeetri peale vähe ja üksnes jupiti - 7km Guanajuatito ja 2km Derramedero katsel.

Ralli pikima, 31-kilomeetrise El Chocolate’i katse kõrgeim punkt on 2737 meetri kõrgusel üle merepinna, mis on MM-sarja tippmark.

Kõrgel on õhk hõredam. Lisaks küündivad Mehhikos temperatuurid 30 soojapügalani (autos ka kuni 50), mis tähendab, et rallimasinad kaotavad oma võimsusest kuni 20 protsenti.

Et tegu on ookeanitaguse võistlusega, tuli tavaar varakult teele saata. Näiteks Michelini rehvikoorem hakkas Mehhikosse sõitma juba 31. jaanuaril.

WRC-meestel on Mehhikos kasutada 24 pehme ja 16 kõva seguga rehvi.

Ott Tänak hoiab pärast hädasid Rootsis MM-sarjas viiendat kohta, mis on tema halvim seis uutes WRC-autodes. Mullu oli ta pärast Korsika rallil põrumist neljas.

Tänak ja Thierry Neuville juhivad tänavust katsevõitude tabelit (10). Ogier'l on kolmandana neli katsevõitu. Kuna Neuville peab teistele teed puhastama, siis on tõenäoline või vähemalt loogiline, et Tänak rebib end selles arvestuses ainuliidriks.