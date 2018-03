Videomeenutus: kuidas Loeb Mehhikos sädemeid pildudes kolmel rattal sõitis

Sebastien Loeb ja Daniel Elena on Mehhikos võidutsenud kuuel korral. Rohkem esikohti pole sellelt rallilt kellelgi ette näidata.

Kui sõidate mööda linna ringi nii, et autol on all kolm ratast ja sõber ripub juhiaknast väljas, siis pikka pidu pole. Politsei võtab teid ruttu rajalt maha, küllap paneb puhumagi ja halvemal juhul pistab korraks kongi elu üle järele mõtlema. Kõik õige... välja arvatud juhul, kui olete Sebastien Loeb.