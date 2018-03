Kanter tegi laagris pikema heite, Kupper naudib professionaalsust

«Ma julgen öelda, et olen teinud nende viimase nelja kuu jooksul professionaalsemalt sporti kui varem,» ütleb Kupper õhinal. «Kogu pilt on täiesti teine. Ka laager oli väga hästi planeeritud ja õnnestus. Muutus on olnud tõesti igas mõttes positiivne.»

Kui varasemalt aitas Kupperit endine tippheitja Aleksander Tammert oma põhitöö kõrvalt nii palju kui jõudis, siis nüüd on Kanter ning treeneri ja füsioterapeudina tegutsev Indrek Tustit tema kõrval kogu aeg. «Eesti mõistes on kahe abilisega töötamine puhas luksus,» oskab ka Rio olümpia neljas mees ise võimalust hinnata.

Ka 38-aastane Kanteri sõnul on Kupperi tehnikas märkimisväärseid korrektuure tehtud. «Martini tehnika ei vastanud siiani tema parameetritele - ta ei kasutanud pööreldes oma võimast keha ära täies mahus,» selgitab olümpiavõitja. «Suur töö tehakse ära just jalgadega. Ja Martinil on jalgades nii jõudu kui plahvatuslikkust küllaga. Oleme üritanud seda tema heites ära kasutada ja kui ta samamoodi arenemist jätkab, võime väga huvitavat hooaega oodata. Ka need, kes laagris kõrvalt tema heited nägid, on andnud positiivset tagasisidet.»