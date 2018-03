UEFA ei võtnud Liverpooli mängija karmi süüdistuse osas mitte kedagi vastutusele

Brewsteri süüdistuse kohaselt kasutas Spartaki kapten Leonid Mironov detsembris toimunud mängus tema pihta rassistlike solvanguid. UEFA asus juhtunut uurima, küsitledes mõlemast meeskonnast viit mängijat, ent ükski ei suutnud kinnitada, et kuulis midagi diskrimineerivat. Mironov ise tunnistas, et kasutas vägisõnu, kuid mitte rassistlikke.

Ometi leiab rassismivastane organisatsioon Kick It Out, et UEFA otsus uurimine lõpetada on julgustus rassistidele, kes said järjekordse signaali, et võivad jalgpalliväljakul öelda, mida sülg suhu toob.

«Oleme väga pettunud, sest see ainult julgustab neid, kes soovivad teisi rünnata. Usume, et sellistel klubil nagu Moskva Spartak on probleeme. Selle klubiga seotud inimesi on viimastel aastatel korduvalt rassismis süüdistatud. Kuid rahvusvahelised organisatsioonid pole sellele üldse tähelepanu pööranud. Või on siis teinud seda väga vähe,» kirjutas Kick It Out oma avalduses.

Liverpooli jalgpalliklubi aktsepteeris UEFA otsust, kuid kiitis noorukit Brewsterit, kes julges enda õiguste eest seista.