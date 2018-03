Johaugi mänedžer avaldas suusataja tagasitulekuvõistluse: sellest tuleb kaos!

«Tegelikult otsustasime juba ammu, et ta ei võistle enne järgmist hooaega. Uue hooaja esimene tõsisem võistlus peetakse Beitostølenis ja seal on ta kohal,» kinnitas Johaugi mänedžer Jørn Ernst.

Ernst teab, et Johaugi tagasitulekuvõistlus meelitab kaasa ülisuure meediahuvi. «Me veel pole kõike läbi planeerinud, kuid teame, et sellest kujuneb kaos,» tunnistas Ernst ning lisas, et Johaugi tiim on valmis kõrgendatud tähelepanuga toime tulema.