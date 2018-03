Millised nõudmised seab ekstreemne Mehhiko ralli sõitjatele?

«Auto osas suurt muutma ei peagi, ainult mootor töötab veidi teistsuguse strateegia peal, et olla siinsele kuumusele vastuvõtlikum,» selgitab Rootsi ralli võitnud ja sellega MM-sarjas liidriks kerkinud Thierry Neuville. «Aga meile, sõitjatele, on see palju suurem väljakutse, sest õhk on siin hõredam ja masinas tavalisest palju kuumem. See on füüsiliselt väga nõudlik võistlus. Aga ma olen siin juba kuus korda võistelnud, nii et ma tean, kuidas selleks valmis olla.»