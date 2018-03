Otseblogi: kas Tänak näitab testikatsel Loebile koha kätte?

Sebastien Loeb on MM-sarjas tagasi. Kuidas tal läheb?!

Rallisõpru ootavad ees unetud ööd, sest WRC-sarja kolmanda osavõistlusena on kavas ookeanitagune Mehhiko etapp. Ott Tänak saab kuni laupäeva varahommikuni nautida nelja konkurendi poolt puhastataval teel sõitmist ja on seetõttu üks favoriite esikohale. Küsimus on, kui kõva vastupanu suudavad pakkuda veel hilisemad startijad eesotsas üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebiga.