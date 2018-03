Mehhiko ralli liider: ilmselt tuleb keeruline nädalavahetus

«See on suurepärane algus, aga ilmselt tuleb keeruline nädalavahetus,» sõnas Neuville, kes eeldatavasti kaotab järgmistel katsetel rohkesti aega, sest peab konkurentidele teed puhastama. «Proovin seda nautida. Mul on hea meel siin olla, suurepärane atmosfäär,» lisas belglane.

Tänak, kes samuti kiitis Mehhiko publikut, jäi publikukatsega igati rahule. «See on fantastiline. Ma armastan neid inimesi. Fantastiline on siin olla. See oli korralik katse ning kõik tundub hea,» olid eestlase esimesed muljed pärast avakatset.