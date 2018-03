Austria ainus maailmatasemel mitmevõistleja eelistab Götzisele Ratingeni võistlust

24-aastane Dadic põhjendas kodusest võistlusest eemalejäämist Berliini EMiks valmistumisega. Nimelt on ta kavandanud kevadeks senisest pikema ja põhjalikuma treeninglaagri, millest ta pole maikuu lõpuks, mil Götzises võisteldakse, veel taastunud. Nii valiski Dadic Saksamaal Ratingenis toimuva jõuproovi, mis leiab aset juuni keskel.

Juba kolmel tiitlivõistlusel poodiumile pääsenud Dadici otsus ei tee Götzise korraldajatele rõõmu, sest tegu on ainsa maailmatasemel Austria mitmevõistlejaga. Võistlusel on siiski sedavõrd lojaalne publik, et piletite müüki ei tohiks Dadici loobumine mõjutada.