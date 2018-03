Miks olid Ogier' ja Loebi vahel omal ajal pinged? Maailmameistrid andsid küsimusele vastuse

44-aastane Loeb on üheksakordne maailmameister. Koos Ogier’ga sõitsid nad Citroenis kahel hooajal (2010 ja 2011). Mõlemal aastal oli Loeb Ogier’st parem. Ogier’le ei meeldinud vanema kolleegi varjus olla ning ta andis sellest aeg-ajalt ka mõista. Selge see, et intriig kahe mehe vahel oli olemas, kuid kui tõsine see olukord ikkagi oli?

Ogier’ sõnul on tal seoses Loebiga rohkem häid kui halbu mälestusi. «Meie vahel oli aeg-ajalt pingeid, sest me mõlemad võitlesime MM-tiitli eest. Mootorspordis on palju sarnaseid näiteid, kus kaks vihast kutti võitlevad sama eesmärgi nimel. Tihti sõidavad nad ühes meeskonnas. Sellepärast me autosporti armastamegi. Me armastame seda adrenaliini, pinget ning intensiivsust. Kui kõik saaksid sellega hakkama, poleks see sama. Pinge on osa meie tööst,» rääkis Ogier.