Kolumbias kukkunud Räime vigastus osutus arvatust tõsisemaks

«Käisin eelmisel nädalal Hispaanias järjekordses kontrollis oma randmega. Avastati, et vigastasin Kolumbia kukkumises rannet arvatust tõsisemalt ning diagnoosiks oli lodiluu murd. Hetkel on see kokku kasvama hakanud ning kipsi ei pandud, kuid pean kandma spetsiaalset ortoosi,» kirjutas Räim oma Facebooki fännilehel.