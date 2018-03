Otsepilt: kas Kupper maitseb juba hooaja avavõistlusel uue koostöö esimesi vilju?

«See on minu jaoks heade mälestustega koht,» ütleb 28-aastane Kupper, kes heitis samas kohas täpselt kolm aastat tagasi oma siiani kehtiva isikliku rekordi 66.67. «Miinimumeesmärgiks on EM-norm 63.50, aga kui seal on head olud nagu tavaliselt, võime rääkida ka ilusamatest numbritest. Suvine eesmärk on aga rekordi paarimeetrine parandamine, mis ei nõua mingit imet. See tähendaks lihtsalt viimaste aastate arengu realiseerimist.»