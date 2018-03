Jürgen Klopp mängust Manchester Unitediga: see on suurim mäng!

On üsna tõenäoline, et Manchester United tuleb mängule vastu kaitsva taktikaga. Küsimusele, kas Liverpool on bussi parkimiseks valmis, vastas sakslane: «Ma ei kasutaks seda fraasi. Minul pole kaitsmisega mitte mingisugust probleemi. Loeb ainult võit.»

Klopp selgitas, mida ta eelneva all silmas pidas. «Tegu ei ole lahinguga kahe erineva filosoofia vahel. See on mäng kahe väga hea meeskonna vahel. Kui United ründab, tahan, et kõik minu mängijad osaleksid kaitsetöös. Kui keegi ütleb, et see on bussi parkimine, siis palun väga.»