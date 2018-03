Tänak duellist Loebiga: me oleks nagu aastaid paigal sammunud

WRC otsestuudios küsiti Tänakult, kas tema jaoks on ka kummaline mõelda, et jahib üheksakordset maailmameistrit. «Kõlab veidi kurvalt. Me oleks nagu kõik need aastad paigal sammunud, kui ta lihtsalt tuleb sõitma ja püsib ikka konkurentsis,» naeris saarlane vastuseks. «Pean ta ees kaabut kergitama, sest tema täna tehtud töö on tõesti suurepärane. Aga tema alustas täna 11. kohalt, meie olime teel viiendana. Homme oleme samas seisus, nii et peaks olema huvitavam.»