Video: Tänak jahib võitu, Latvala ja Lappi ootavad järgmist aastat

«Autos oli üsna hea tunne,» kommenteeris Tänak. «Esimesed katsed olid normaalsed, keskel andsime järele, kuid olen üldplaaniga rahul ning suutsime hästi hakkama saada,» võttis Tänak esimese täispika võistluspäeva kokku ning lisas, et endiselt on palju õppida ning sellises kuumuses on keeruline sõita.

Tänak jätkas, et atmosfäär Mehhiko rallil on jätkuvalt suurepärane ning eestlane naudib rahva kaasaelamist täiel rinnal.

Autoga jäid rahule ka Tänaku meeskonnakaaslased Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi, kes ei sõida enam esikoha nimel. Lappi tunnistas, et järgmiseks aastaks peavad nad olema paremini valmis. Latvala kinnitas, et eelmise aastaga võrreldes on masin hoopis teisel tasemel, kuid tulemuses see paraku ei kajastu.