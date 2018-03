Tänak selgitas, miks nad rallipäeva katkestasid

Siiski üritas eestlane säilitada positiivse meele. «Meil oli hea võimalus esikoha eest võidelda, aga selline see sport on. Olen tegelikult õnnelik, et oleme konkurentsivõimelised. Meil oli eile palju probleeme, aga suutsime ikkagi esikohavõitluses olla. Olen kindel, et kutid teevad oma tööd ning panevad meie auto lendama.»