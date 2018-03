Loeb tunnistas eksimust: mu kogenematus rehvidega läks kalliks maksma

«Sellest oli kujunemas hea lahing, ent siis purunes rehv. Kahes järjestikuses sisekurvis oli kivi ja üks neist osutus saatuslikuks. Tegin sellega vea, et otsustasin ratta vahetamise kasuks: ma ei olnud nende rehvidega päris tuttav ega teadnud, kaua need kestavad,» rääkis prantslane tiimi pressiteenistusele. «Ilmselt oli mu instinktiivne valik tingitud rallikrossi sõitmisest, igatahes osutus see valeks. Kui me poleks peatanud, oleksime kaotanud palju vähem aega, aga nii ta läks.»